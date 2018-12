Hjelmeset: – Tror Northug er en lettet person i dag

NTB Sport

– Jeg tror han er en lettet person i dag. Han har ikke akkurat herjet på resultatlistene i det siste, men alle forventer at han skal herje. Jeg tror han har tatt inn over seg at resultatene ikke har stått i stil med ambisjonene, og da er det greit å ta det valget. Han har helt sikkert mange andre prosjekter, sier Hjelmeset til NTB.

Ski-veteranen gikk på samme stafettlag som Northug i VM i Sapporo i 2007, før han la opp, og siden har de vært kamerater.

– Petter Northug har betydd utrolig mye for sporten. Det har gått fra en sport som var helt grei å være med på, og se på, for oss gamle gutta – til at han har skapt et ufattelig engasjement og virkelig dratt fram ny rekruttering. Han har vært forbilde for ekstremt mange unge og tilført idretten en X-faktor, sier Hjelmeset, som i dag er idrettssjef i Norges Skiskytterforbund.

Resultatmessig trekker Hjelmeset blant annet fram den «helt rå» femmila i OL i Vancouver i 2010, som en av Northugs største prestasjoner.

– Jeg vil også trekke fram da han vant 15 kilometer enkeltstart i Val di Fiemme i 2013, og resten av den sesongen da han vant verdenscupen sammenlagt. Da var han god!

