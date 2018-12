Hergeirsson: – Imponert over interessen for et lag som skal spille om 5.-plassen

NTB Sport

Norge gjorde sin jobb ved å banke Spania 33-26 tidligere på kvelden. Det norske laget fikk også Ungarn-seier mot Romania, men den var akkurat ikke stor nok til å sikre semifinalebilletten. Ett ungarsk mål til i 31-29-kampen ville sendt Norge videre.

I stedet var man avhengig av tysk seier mot Nederland i senkampen. Det var ikke Tyskland i nærheten av og tapte 21-27.

– Jeg er imponert over interessen for et lag som skal spille om en femteplass. Det synes jeg er flott, det begeistrer, var Hergeirssons første reaksjon da han møtte norske medier utenfor spillerhotellet like etter kampslutt mellom Tyskland og Nederland.

– Jeg har vært ganske realistisk. Jeg visste ikke dette utfallet, men jeg var ganske sikker på at det skulle gå sånn, sa han videre på spørsmål fra NTB.

Nesten

– Fulgte du med på TV?

– Gløttet litt på, ja. Jeg har også pakket og gjort meg klar til å reise til Paris i morgen, der vi skal møte Sverige om en femteplass.

Norge-kaptein Stine Bredal Oftedal syntes det var ekstra surt at semifinalen syntes å være innenfor rekkevidde likevel, for så å bli revet bort igjen.

– Det var fryktelig nesten, da. Om det allerede ikke var vanskelig, ble det egentlig enda vanskeligere da det røk igjen med det ene målet vi manglet for Ungarn. Tyskland kom ikke opp på nivå, og da blir det veldig vanskelig, sa Oftedal på spørsmål fra NTBs reporter.

Røk i åpningskampen

Hun så begge kveldskampene fra hotellet.

– Jeg hadde en dårlig følelse med Tyskland ganske fort, men i den andre kampen svingt det jo fram og tilbake. Det var forferdelig med den kneskaden som (Cristina) Neagu fikk. Det gjorde det litt spesielt å sitte der, sa Oftedal.

Hergeirsson understrekte at det norske laget bare har seg selv å skylde på.

– Vi tapte dette ved å tape Tyskland-kampen med ett mål. Det er der drømmen ryker. Vi kan ikke skylde på Ungarn for at de ikke slår Romania med tre mål, sa han.

Norge skuffet stort i 32-33-tapet for Tyskland i EM-åpningen

Det er første gang på 18 år at de norske håndballjentene ikke spiller om EM-medaljer.

(©NTB)