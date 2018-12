EM-semifinalen glapp for Norge, ingen hjelp fra Tyskland

NTB Sport

Tyskland ble laget som ødela det meste for Norge i mesterskapet. De vant 33-32 over de norske jentene i åpningskampen der det norske spillet var meget svakt.

Onsdag maktet ikke tyskerne å slå Nederland. Kampen endte 21-27. Dermed ble Norge vippet ut med knappest mulig margin (målforskjell) i kampen om semifinale. Romania og Nederland tar seg videre.

18 år siden sist

Norge spiller om 5.-plassen mot Sverige i Paris fredag. Det er første gang siden 2000 at det ikke er norsk deltakelse i medaljekampene i kvinne-EM.

Det norske laget spilte en svak 1. omgang mot Spania og ledet bare med ett mål. Etter pause var det enveiskjøring da Norge til slutt vant 33-26.

De norske spillerne og lederne kan gremme seg over tapet for Tyskland. Begge gruppene var langt under pari.

Nede

For Romania ble det en tung kveld. Lagets superstjerne Cristina Neagu ødela det ene kneet noen minutter før slutt mot Ungarn. Hun ble brakt ut av banen på båre.

De første rapportene tyder på en alvorlig skade. Uten henne skal det mye til at Romania vinner sin semifinale.

Den rumenske treneren Ambros Martín var rasende etter kampen. Han angrep toppene i Det europeiske håndballforbundet (EHF) for det harde kampprogrammet før og under EM.

