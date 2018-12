Carlsen-luke økte etter ny Caruana-remis

NTB Sport

Amerikaneren, som forrige måned tapte VM-duellen mot Carlsen, spilte onsdag med svarte brikker i det andre av to langsjakkpartier mot landsmannen Hikaru Nakamura i semifinalen i London. Turneringen er finale i årets Grand Chess.

Som dagen før endte de opp med å spille remis. Dermed har Carlsens luke på verdensrankingen økt til 5,4 poeng i løpet av de to siste dagene. Caruana kunne tirsdag ha vippet nordmannen ned fra tronen han har sittet på siden juli 2011, men greide ikke ta seieren som måtte til.

I et intervju med nettstedet chess24.com innrømmer Carlsen at han fulgte spent med på tirsdagens parti.

– Etter VM-kampen var jeg veldig fornøyd med alt, så jeg ville ikke være smålig av meg. Men da gårsdagens kamp startet, heiet jeg veldig mye på Hikaru.

Remis på remis

Caruana taper ratingpoeng hver gang han ikke vinner. Torsdag står hurtig- og lynsjakk på programmet. Det er ikke der Caruana er skarpest som sjakkspiller, og det fikk man et godt eksempel på da VM-kampen mot Carlsen ble avgjort i omspillet. Med kortere betenkningstid ble han feid av brettet.

Det har også endt med remis i begge de to første semifinalepartiene mellom Levon Aronian og Maxime Vachier-Lagrave.

Hver kamp består av to langsjakkpartier, to hurtigsjakkpartier og fire lynsjakkpartier. Poengene ganges med tre for langsjakk og med to for hurtigsjakk.

Romjuls-VM

Det skal spilles både finale og kamp om 3.-plass, så Caruana får nye langsjakkpartier lørdag og søndag. Han må vinne begge to for å passere Carlsen på verdensrankingen.

Før turneringen i London, der Carlsen ikke deltar fordi han ikke har spilt mange nok Grand Chess Tour-turneringer i år, skilte det bare tre poeng mellom de to første på rankingen: 2835 mot 2832 i verdensmesterens favør.

Carlsen skal i romjulen spille VM i hurtig- og lynsjakk i St. Petersburg. Han har ambisjoner om et VM-hattrick. I fjor ble han verdensmester i lynsjakk for tredje gang.

