Moura-mål avgjorde da Tottenham spurtet videre i mesterligaen

NTB Sport

London-klubben slapp inn et tidlig mål på Camp Nou da Ousmane Dembélé allerede i det 7. minutt viste fart, muskler og målteft på en kontring og skjøt hjemmelaget i ledelse etter en tabbe av mesterligadebutant Kyle Walker-Peters.

Få minutter senere fikk Tottenham hjelp fra tabelljumbo PSV Eindhoven, da Hivring Lozano scoret ledermålet borte mot Inter i Milano. Helt til det siste kvarteret lå det an til at Totttenham kunne gå videre selv med tap.

Laget trengte nemlig bare å matche Inters resultat, og italienerne var på vei mot et sjokktap foran egne fans. Men Tottenham stolte ikke på hjelp i bortekampen mot et B-preget Barcelona og jaget scoring med både mot og dyktighet.

– Vi gjorde mer enn nok til å vinne, men målet vårt var å gå videre, så jobben er gjort. Kom med trekningen, tvitret Kane etter kampen.

Pepret

Inter dominerte stort og pepret PSVs mål med avslutninger, men kvarteret før full tid sto det fortsatt 0-1 i Milano. Da viste mannskapet til Luciano Spalletti sin spurtstyrke. 10 av lagets 27 seriemål denne sesongen har kommet det siste kvarteret, og i det 73. minutt fant storscorer og kaptein Mauro Icardi tiden moden til å krone sin 200. Inter-kamp med scoring.

Matteo Politano sto for innlegget fra høyre, og ved lengste stolpe fikk Icardi hodet på ballen og styrte den forbi keeper Jeroen Zoet.

Nyheten om utligningen gjorde at det som allerede var en kraftig Tottenham-offensiv i Barcelona ble enda mer intens og desperat.

Son Heung-min, Christian Eriksen og Harry Kane hadde satt en strålende opplagt Barcelona-keeper Jasper Cillessen på prøver tidligere i annen omgang, og rett etter Inters utligning viste målvakten virkelig klasse da han fikk hånden på Lucas Mouras harde nikk fra kort hold.

Etterlengtet

Tiden var i ferd med å renne ut for Mauricio Pochettinos menn, men så regisserte Eriksen et nytt angrep, Kane stormet fram på venstresiden i feltet og la inn. Foran mål hadde Lucas timet løpet sitt perfekt, og denne gang hadde ikke Cillessen noe svar.

Dramatikken var ikke over. Et vinnermål for Inter ville ødelagt dagen for Tottenham, men det kom aldri. Barcelona hadde også sine sjanser til å vinne kampen, og Philippe Coutinho hadde blant annet et stolpetreff i hver omgang.

Mauricio Pochettinos menn måtte vente noen lange sekunder på bekreftelse av at kampen i Milano var over, før de kunne juble for avansement fra en vanskelig mesterligagruppe, og det etter å ha tatt bare ett poeng på sine tre første kamper.

Inter må nøye seg med europaligaspill på nyåret.

(©NTB)