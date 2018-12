Heggelund gjør comeback hos Strive

NTB Sport

Fram til nå har La Liga og Serie A-kampene hatt engelske kommentatorer i Norge. Fra 14. desember kan fotballfansen glede seg over norske stemmer, skriver Stive i en pressemelding.

Blant de fem er den tidligere TV 2-profilen Per-Jarle Heggelund, som tidligere jobbet i Canal+ og TV 2 og har kommentert Serie A, landskamper, Premier League og europaligaen.

Etter to års fravær er det duket for comeback i kommentatorbua for Heggelund.

– Dette gleder jeg meg til. Det er et privilegium å få være med å bygge opp en ny satsing i Norge på to av verdens beste ligaer, sier Heggelund, som 15. desember skal kommentere kampen mellom Torino og Juventus.

De øvrige norske kommentatorene er Magnar Kvalvik, Even Braastad, Endre Lübeck og Sverre Enitch.

