Caruana-remis, og Carlsen fortsatt på topp

Caruana hadde et overtak i det første av to langsjakkpartier mot landsmannen Hikaru Nakamura i semifinalen i London Chess Classic, men måtte nøye seg med remis. Dermed vil Magnus Carlsens over sju år lange tid på toppen av verdensrankingen vare iallfall en dag til.

Onsdag møtes de amerikanske rivalene igjen i langsjakk, og seier til Caruana vil gjøre ham til ny verdensener. Kampen om finaleplass avgjøres torsdag. Da står hurtigsjakk og lynsjakk på programmet.

I den andre semifinalen i London spiller Levon Aronian mot Maxime Vachier-Lagrave. Turneringen er finale i årets Grand Chess Tour.

Hver kamp består av to langsjakkpartier, to hurtigsjakkpartier og fire lynsjakkpartier. Poengene ganges med tre for langsjakk og med to for hurtigsjakk.

Det skal spilles både finale og kamp om 3.-plass, så Caruana får nye langsjakkpartier lørdag og søndag. Om Caruana vinner et parti før han taper et, vil han passere Carlsen i ratingpoeng.

Før turneringen i London, der Carlsen ikke deltar fordi han ikke har spilt mange nok Grand Chess Tour-turneringer i år, skiller bare tre poeng mellom de to første på rankingen: 2835 mot 2832 i verdensmesterens favør.

