Rett før EM sank Amanda Kurtovic sammen ute på banen. Smertehylene gjorde at troppen umiddelbart skjønte hva som hadde hendt.

Veronica Kristiansen har vært på banen flere ganger når det fremre korsbåndet har røket for lagvenninner.

– Det er den største og mest brutale skaden i håndball. Du kan jo også få andre skader i tillegg til at det fremre korsbåndet ryker, sier hun til NTB.

– Du ser det veldig på reaksjonen til spilleren når det inntreffer. Jeg var ute på banen da storesøsteren min røk av korsbåndet da vi spilte i Mjøndalen. Jeg begynte å gråte med henne ute på banen. Det er brutalt.

Fælt

Heidi Løke har spilt topphåndball i mange år og sluppet unna stygge skader selv, men mange lagkompiser er slått helt ut.

– Jeg tror ikke alle går rundt og tenker på at man skal unngå den, men det er absolutt den store skrekkskaden. Jeg tror alle som opplever det ser på det som noe av det verste man kan oppleve. Det gjør definitivt jeg også, sier Løke til NTB.

– Man får vondt langt inn i sjela. Man merker hva det er på hylene. Jeg har dessverre opplevd dette mange ganger. Vi hadde en periode i Györ der fem spillere var ute med denne skaden samtidig.

Nora Mørk er en av mange norske landslagsspillere som er rammet av skrekkskaden.

– Det ene er at veien tilbake er veldig lang og at det krever mye. Noe annet er risikoen for at det kan skje igjen. Den er jo større når det først har hendt. Det er en forferdelig følelse å høre et annet menneske ha det så vondt, sier Kari Brattset til NTB.

Ofte

Lars Engebretsen er en av Norges fremste eksperter på kneskader. – I Norge er det cirka 4000 korsbåndskader per år. Omtrent 2000 blir operert. Det vil si at mange kan klare seg fint uten korsbånd, men ikke på høyt nivå i rotasjonsidretter som håndball, sier Engebretsen til NTB.

– Etter operasjonen kreves det en svært krevende opptrening i seks til tolv måneder. De fleste håndballjentene vil ikke være tilbake i håndball før man har jobbet med rehabilitering i minst ni måneder.

– Dersom man får en meniskskade i tillegg til korsbåndskade, vil omtrent halvparten av pasientene få slitasje i kneet som vises på røntgenbilder. Det kan kreve ytterligere kirurgi 10-20 år etter skaden, sier Engebretsen.

Norge møter Nederland tirsdag og Spania onsdag i EMs hovedrunde. To seirer kan gi norsk plass i semifinalen. Det kan bli målforskjellen som avgjør etter onsdagens senkamp mellom Tyskland og Nederland.

