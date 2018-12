Seks mål og to røde kort på en halvtime i Fiorentina-match

NTB Sport

Fram til det 62. minutt var det målløst mellom de to middelhavsfarerne i den italienske toppdivisjonen. Men så smalt det. Sassuolo scoret to, men Fiorentina reduserte kjapt da det var igjen 20 minutter av kampen.

Deretter ble Filip Duricic byttet inn for Sassuolo i det 74. minutt. Hjemmelaget gikk opp til 3-1, men serberen fikk en kort dag på jobben da han ble sendt i dusjen etter bare 13 minutter på matta.

Hans andre gule kort for munnbruk skulle bli skjebnesvangert for lagkompisene utpå banen. To minutter senere reduserte Fiorentina til 2-3 da Marco Benassi enkelt satte inn en retur.

Men så, to minutter på overtid, var det Fiorentinas Nikola Milenkovic som havnet på kant med loven. En Sassuolo-spiller sendte kula forbi serberen, som svarte med en real takling med kun spilleren for øyet. 21-åringen ble, som sin landsmann, sendt i dusjen med to gule kort.

Det skulle imidlertid ikke gjøre noe for gjestene, for seks minutter på overtid ble Kevin Mirallas spilt gjennom. Fra hjørnet av femmeteren satte den inneleide spilleren fra Everton inn 3-3 og avsluttet en helt ellevill halvtime.

(©NTB)