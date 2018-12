Jakob Ingebrigtsen tok sin tredje strake EM-seier i terrengløp

NTB Sport

18-åringen la seg umiddelbart i front og lå blant de fremste hele veien fra start til slutt.

Ingebrigtsen gjorde som i 2016 og 2017 og fullførte med det et ekte hattrick som juniorverdensmester i terrengløp for juniorer.

– Det føles veldig bra. Veldig annerledes løp enn jeg har løpt de andre to årene. Det var litt spesielt, ganske tungt, men veldig gøy å prøve et sånn løp som det her og, sa han til NRK etter gulløpet.

Parkerte konkurrentene

Ouassim Oumaiz fra Spania og Elzan Bibic fra Serbia holdt lenge følge med storfavoritten, men måtte kapitulere på slutten. De endte som nummer to og tre.

Det var en tøff og teknisk løype med mye sand og våte områder, men nordmannen satte inn et nådestøt på slutten og parkerte konkurrentene. I mål kastet Ingebrigtsen seg ned i sølepytten i området.

Han sier til statskanalen at han hadde kontroll underveis.

– Ja, jeg hadde det. Underveis er det vanskelig å se hvem som har kontroll av oss tre som ligger i teten der, men når de andre begynner å bli slitne mot slutten, så føler jeg meg egentlig bare bedre og bedre, sa han tydelig fornøyd.

Lag-gull

Simen Halle Haugen ble nest beste nordmann med sin 5.-plass. Med Håkon Stavik, Simon Steinshamn og Jonathan Vedvik tok Norge også gull i lagkonkurransen to poeng foran Storbritannia.

Reglene sier at man må konkurrere med juniorene fram til man er 20 år.

Ingebrigtsen er også regjerende europamester på både 5000 og 1500 meter for seniorer.

