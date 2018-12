Filip Ingebrigtsen tok overraskende gull i terrengløp-EM

NTB Sport

– Det hadde jeg ikke trodd. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det er helt usaklig, sa Filip (25) til NRK etter gulløpet i Tilburg i Nederland.

Det var hans første terrengløp-EM som senior, og Norges første gull noensinne i seniorklassen.

Også lillebror Jakob (18) leverte varene for juniorer. Han vant knusende over konkurrentene, slik han også gjorde i 2016 og 2017. Med det fullførte han et ekte hat trick som europamester i terrengløp for juniorer. Det har ingen klart tidligere.

– Det føles veldig bra. Veldig annerledes løp enn jeg har løpt de andre to årene. Det var litt spesielt, ganske tungt, men veldig gøy å prøve et sånn løp som det her og, sa Jakob Ingebrigtsen til samme kanal.

I tillegg tok Karoline Bjerkeli Grøvdal bronse i seniorklassen for kvinner, og juniorgutta tok laggullet.

Rå avslutning

I seniorklassen for herrer stilte både Filip og Henrik Ingebrigtsen (27) til start. Brødrene åpnet kontrollert og la seg bak teten, men snaue ti minutter ut i løpet inntok Filip ledelsen. Henrik falt av og befant seg i en gruppe lenger bak.

Filip løp sammen med Isaac Kimeli fra Belgia og Aras Kaya fra Tyrkia. På slutten rykket nordmannen på svært imponerende vis og tok like godt seieren hjem til Sandnes. Kimeli ble nummer to og Kaya nummer tre.

Henrik endte til slutt på 18.-plass.

Feiret i gjørma

I juniorklassen la Jakob seg umiddelbart i front og lå blant de fremste hele veien fra start til slutt. Ouassim Oumaiz fra Spania og Elzan Bibic fra Serbia holdt lenge følge med storfavoritten i den våte og gjørmete løypa, men mot slutten rykket Ingebrigtsen fra de to, som endte på 2. og 3.-plass.

Da Ingebrigtsen krysset mållinjen etter 6,3 kilometer, kastet han seg ned i en sølepytt. En meget fornøyd gullvinner sa til statskanalen at han hadde kontroll underveis i løpet.

– Ja, jeg hadde det. Underveis er det vanskelig å se hvem som har kontroll av oss tre som ligger i teten der, men når de andre begynner å bli slitne mot slutten, så føler jeg meg egentlig bare bedre og bedre, sa han.

Ny Grøvdal-bronse

For seniorene på kvinnesiden var Karoline Bjerkeli Grøvdal blant de største medaljefavorittene. 28-åringen hang med i teten fra start, men tyrkiske Yasemin Can, født i Kenya, og Fabienne Schlumpf fra Sveits skaffet seg en luke etter hvert.

Grøvdal tok kraftig innpå mot slutten, men etter 8,3 kilometer løp hun i mål som nummer tre, like bak vinner Can og Schlumpf. Med det tok Grøvdal sin fjerde strake bronse i terrengløp-EM.

– Jeg er selvfølgelig kjempeglad for at det blir bronse. Men da det var én runde igjen var jeg helt sikkert på at det var to runder igjen. Det er surt når jeg ser oppløpet og føler meg pigg og er så nærme både én og to. Akkurat nå har jeg litt bismak, sa hun til NRK.

På bane tok Grøvdal bronse på 3000 meter hinder under EM i sommer, og hun har en bronse fra 10 000 meter under EM i fjor.

Laggull

I juniorklassen ble Simen Halle Haugen nest beste nordmann med sin 5.-plass. Med Håkon Stavik, Simon Steinshamn og Jonathan Vedvik tok Norge også gull i lagkonkurransen to poeng foran Storbritannia.

På bane er Jakob Ingebrigtsen regjerende europamester på både 5000 og 1500 meter for seniorer.

(©NTB)