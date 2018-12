Elverum med sjokktap mot bunnlag

NTB Sport

Michael Apelgrens lag kom aldri skikkelig i gang og skuffet stort. Nærbø kom til oppgjøret med bare sju poeng på elleve kamper, men lot seg ikke bli overkjørt da storfavorittene fra Elverum kom på besøk.

Gjestene tok en 4-1-ledelse etter fem minutter. Da virket alt som normalt, men Nærbø-spillerne jobbet seg tilbake og føk selv opp i føringen. På 11-8 til vertene var det tydelig at Elverum ikke hadde dagen.

Nærbø ledet 16-13 til pause. Heller ikke etter sidebytte kom Elverum opp på vanlig nivå. Det til tross for at hjemmelaget fikk hele tre spillere utvist med rødt kort.

Klar tale

Stian Vigre var førstemann som ble sendt på tribunen etter en takling. Deretter fikk Nærbøs toppscorer Tord Haugseng marsjordre etter å ha fått sin tredje to minutters utvisning i kampen, mens Preben Nord-Varhaug forsvant ut med oppgjørets tredje røde kort.

– Vi er for dårlige, rett og slett. Min spontane mening er at vi er for dårlige i forsvar og at keeperne ikke presterer. Da får vi heller ikke kontringene vi pleier å få, og da går det som det går. Nok en gang får vi det bevist at om vi ikke spiller opp mot vårt beste i Norge, så vinner vi heller ikke kamper. Det må vi bare ta lærdom av, sa Apelgren til Østlendingen.

Flydrama

På vei til Rogaland opplevde Elverums spillere og trenerstab at flyet måtte avbryte avgangen like før takeoff etter at det smalt høyt i en av motorene.

Også søndagens andre seriekamp på herresiden endte med 30-29-seier til hjemmelaget. Det skjedde da Bækkelaget tok imot Bodø.

Elverum ligger på tredjeplass i eliteserien med 15 poeng etter ti kamper. ØIF Arendal topper med 17, mens Kolstad har 16.

