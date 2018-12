Bales volleyscoring ga knepen Real-seier mot tabelljumboen

NTB Sport

Oppgjørets eneste mål kom etter åtte minutters spill i Nordøst-Spania. Bale klemte til med en volleyscoring på et innlegg fra Álvaro Odriozola.

Huesca hadde flest skuddforsøk, men greide aldri å slå tilbake. Opprykkslaget har ikke vunnet en eneste La Liga-kamp siden seieren i åpningsrunden. Rekken uten trepoenger ble søndag utvidet til 14 kamper.

Real Madrid hadde en turbulent høst, men har våknet til liv etter at Santiago Solari tok over trenerjobben i slutten av oktober. Storklubben har vunnet fire av fem seriekamper under argentineren. Det ene tapet kom i 0-3-ydmykelsen mot Eibar.

Etter 15 kamper ligger Real på fjerdeplass med 26 poeng. Erkefienden Barcelona topper med 31, mens Sevilla og Atlético Madrid begge har 28.

Huesca ligger helt sist i La Liga med skrale sju poeng.

Real Madrid spiller onsdag mesterligafotball hjemme mot russiske CSKA Moskva. Den regjerende Champions League-mesteren er allerede sikret førsteplassen i sin gruppe.

