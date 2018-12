Triatlon: Blummenfelt satte verdensrekord da Ironman-pallen var helnorsk

NTB Sport

Den nye Ironman-rekorden er nå på 3 timer, 29 minutter og 4 sekunder.

Gustav Iden og Casper Stornes tok de øvrige pallplassene. Den norske trioen satte altså hele verdenseliten på plass under Ironman 70.3 i Bahrain.

Iden løp inn i mål til andreplass og fullførte 1,9 kilometer svømming, 90 kilometer sykling og 21,1 kilometer løping på 3.29.25. Stornes løp i mål til tredjeplass med 3.33.31.

Nordmennene samlet seg under syklingen da det var gått en time. Til slutt ble det hele avgjort etter en løpeduell. Blummenfelt satte inn et realt nådestøt og dro fra Iden, som til slutt endte 21 sekunder bak.

24-åringen forteller til NRK at han fikk litt sjokk da han så totaltiden, som var fem minutter under den gamle rekorden. Alle nordmennenes tider var under den forrige rekorden.

– Det føles selvfølgelig utrolig godt å slå den tidligere verdensrekorden! Jeg har fått vist meg fram på noen av verdenscupløpene tidligere i år, men vet ikke om det var så mange som trodde at vi kunne ta en så god tid. Utenom oss selv da. Vi har trodd at dette var mulig i flere uker nå, sier Iden til NRK.

Blummenfelt forsvarte fjorårets seier i Bahrain og sikret årets første topplassering denne sesongen. Britiske Holly Lawrence forsvarte fjorårets seier i kvinneklassen.

