Salah-show, King målløs i 0-4-tap

NTB Sport

0-1-målet før pause skulle vært avblåst for offside, men linjedommeren fikk ikke med seg at Salah var for langt framme.

Helt i starten av 1.-omgangen var egypteren i siget igjen da han avsluttet en kontring. Skuddet var så vidt innom en motspiller før det sto 0-2.

Bournemouth laget så et selvmål til 0-3 da forsvarer Steve Cook hælsparket ballen i eget nett. Han forsøkte å klarere unna et innlegg, men det meste gikk feil.

Fikk sjansen

Salah serverte så en oppvisning etter 77 minutter. Han driblet rundt med tre Bournemouth-spillere før han trillet ballen inn for 0-4.

Liverpool er ubeseiret etter 16 ligakamper. Klubben har ikke vunnet den engelske eliteserien siden 1990.

King spilte på topp for Bournemouth. Han ropte på straffe noen minutter inn i 2.-omgangen, men TV-bildene indikerte at nordmannen oppsøkte situasjonen mot Liverpools keeper Alisson.

Liverpools James Milner spilte lørdag sin 500. Premier League-kamp. Det har bare tolv andre spillere klart.

(©NTB)