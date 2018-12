Brækhus vil sette verdig HBO-punktum

NTB Sport

HBO skal nemlig legge ned sin boksesatsing etter 45 år der kanalen har satt standarden og vært ledende innen boksing i USA.

Og avslutningen, lørdagens stevne i StubHub Center i Carson like sør for Los Angeles, blir av det spesielle slaget.

Ikke bare én, men tre tittelkamper med kvinneboksere er en del av stevnet som runder av kanalens mangeårige bokseæra.

– Det er litt av et «statement» fra dem. Tre av ti kamper er kvinnekamper, og alle de tre er VM-kamper. HBO setter standarden for boksing her i USA, så når de endelig putter kvinneboksing på sine show, er det en svær greie, sier Cecilia Brækhus til NTB.

Stort

I mai ble hun tidenes første kvinne som vant en kamp på et HBO-stevne da hun slo hjemmehåpet Kali Reis på poeng. Den duellen gikk i samme arena som der Brækhus skal i ringen mot polske Aleksandra Magdziak-Lopes lørdag (søndag morgen norsk tid).

– Det er andre kanaler, som Showtime og ESPN, som har hatt kvinnelige hovedkamper. Men HBO er liksom det største innen boksing i USA. Og nå skal jeg gå hovedkamp der, sier Brækhus og legger til:

– Det var faktisk de som kom til meg og sa at de ville at jeg skulle gå hovedkampen. Jeg trodde at jeg skulle gå «backupkamp» for den mannlige stjernen «Chocolatito» (Román González. Så jeg fikk jo litt sjokk, men det er fantastisk morsomt.

Spesiell kveld

Brækhus håper norske TV-seere klarer å holde seg våkne og ser på når hun går i ringen til sin 35. proffkamp rundt klokken 6 søndag morgen.

– Ja, det håper jeg. Det er ikke mulig for folk flest i Norge å skjønne hva dette faktisk betyr, og hva det er for noe. Men jeg tror mange forstår at dette er noe spesielt, og at de har lyst å ta del i det, sier hun.

Foruten Brækhus – Magdziak-Lopes setter Claressa Shields sine tre VM-belter i mellomvekt på spill mot Femke Hermans, mens Louisa Hawton (WBC-mester i atomvekt) møter Lorraine Villalobos.

– Det blir emosjonelt. HBO er en plattform som har skapt mange mestere. Og det er en ære å ha disse kvinnebokserne i verdensklasse i det siste showet. Det blir en feiring av 45 år med store boksekvelder, sier promotor Tom Loeffler, som har hentet inn boksere til stevnet.

PS. HBOs boksehistorie startet med VM-kampen mellom George Foreman og Joe Frazier i januar 1973. Lørdagens Brækhus-kamp blir den 1118. kanalen har sendt, ifølge ESPN.

