Lorentzen på pallen igjen i Polen

Med pallplassen ligger Lorentzen som nummer to i verdenscupen på 1000 meter sammenlagt. Han er 14 poeng bak nederlandske Kai Verbij.

Suverene Kulizjnikov gikk ut to heat foran Lorentzen og åpnet fornuftig med tiden 16,5. Neste runde gikk russeren på 25,3 og etter et virkelig støt gikk han inn til tiden 1,09,23.

Lorentzen åpnet med 16,8 i sitt heat med Verbij. Nederlenderen måtte virkelig jobbe for ikke å slippe taket til nordmannen, som passerte på 25,6 og la seg på 2.-plass bak Kulizjnikov.

På siste rundetid noterte Lorentzen 27,5 og ble forbigått av Verbij. Nordmannen endte til slutt på tredjeplass med tiden 1,10,07. Det var hele 0,83 sekunder bak vinneren. Verbij tok annenplassen med tiden 1,09,92.

Lorentzen var fornøyd med sin første pallplassering på 1000-meter denne sesongen.

– Ja, det er jeg. Det er vanvittig tungt å gå utpå her. Det er myk is og vanskelig å få skikkelig høy toppfart. Kulizjnikov er i en liten klasse for seg selv i dag, sa Lorentzen til NRK etter løpet.

Han mener formen er på god vei.

– Men litt ekstra futt i beina kan det bli, fortsatte han.

Tidligere fredag tok Lorentzen 3.-plassen på 500 meter. Da vant også Kulizjnikov.

Lørdag har Lorentzen igjen sjansen på seier når mennene går 500 meter.

