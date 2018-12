EM-jentene får dobbelt pressefri

NTB Sport

Ingen av spillerne blir tilgjengelig for intervjuer lørdag eller mandag. Det er kampfrie dager.

Det er også planlagt at ingen ledere og trenere fra den norske troppen møter mediene mandag. Lørdag, også det en dag uten norsk kamp, stiller trenerteamet opp for intervjuer.

Søndag velger landslaget så å kjøre et noe utvidet pressetreff med spillerne og trenere.

Norge starter hovedrunden uten poeng etter tap for Romania og Tyskland i puljespillet. Det skal mye til for at det norske laget går til semifinale.

Tre seirer for Norge de kommende dagene kombinert med «hjelp» fra resultater i andre kamper, må til for å sikre semifinale.

(©NTB)