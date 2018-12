Vallhall tålte ikke å bli vannet, Vålerenga må trene hos erkerivalen

NTB Sport

I oppkjøringen til årets sesong ble det vannet foran hver eneste VIF-trening som gikk innendørs, men i ettertid har det vist seg at Vallhall ikke tålte det. På sine nettsider opplyser Oslo-klubben at kondens i anleggssystemet gjør at det ikke er mulig å vanne kunstgresset i 2019.

At Vålerenga skal trene på erkefienden Lillestrøms territorium før avreise til varmere strøk i spanske Marbella har ikke uventet skapt reaksjoner. VIF understreker at det sportslige apparatet har vurdert andre løsninger, men fant ikke et bedre alternativ enn LSK-hallen.

– For oss er det naturligvis veldig viktig at tempoet i treningen er høyest mulig, og da må kunstgresset vannes. I tillegg blir det mindre friksjon i gresset når det er vått, og da minsker også sjansen for skader betraktelig, sier Vålerenga-trener Ronny Deila.

Vallhall sto ferdig i 2001 som Skandinavias største fotballhall.

Vålerenga og Lillestrøm skal etter planen møtes til generalprøve 23. mars før sesongåpningen. Forutsetningen er at de ikke skal møtes i en av de to første rundene i Eliteserien. Det er ikke bestemt om kampen skal spilles i Oslo eller på Åråsen.

