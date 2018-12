Thingnes Bø skuffet på standplass i Pokljuka: – Sykt irriterende

NTB Sport

Martin Fourcade tok første stikk i vinterens første duell med Thingnes Bø. Franskmannen skjøt fire perfekte serier og tok hjem en knepen seier foran tyske Johannes Kühn. Han var ikke spesielt rask i sporet, men viste klasse på standplass.

Med tre tilleggsminutter måtte Thingnes Bø nøye seg med å bli nummer sju. Han endte 1.11,9 minutter bak Fourcade.

Stryningen fikk en solid start på 20-kilometeren. Han gikk kjapt i sporet og var feilfri første gang inne på standplass, men seierssjansene ble redusert med Thingnes Bøs ene bomskudd på neste skyting.

Ble for ivrig

Skulle 25-åringen ha håp om en pallplass, måtte han skyte ned alle de neste ti blinkene. Det greide han ikke, og på tredje skyting ble det to nye bom. Men der skytingen ikke var på topp, kunne Thingnes Bø ta med seg at han gikk et strålende langrenn.

– Det er for dårlig, rett og slett. Jeg kom godt i gang og hadde senket skuldrene etter første liggende skyting. Så skjøt jeg greit, men litt lavt på stående. Der hadde jeg en kant inn og en bom under, så det gikk litt opp i opp, sa han til NRK og fortsatte:

– Jeg hadde litt feil fokus og bommet dessverre på liggende. Det er sykt irriterende, for det er selvforskyldt at jeg lot meg rive meg. Jeg klarer aldri å holde igjen. Dette er plagsomt, for jeg er god nok til å gjøre det bedre.

Sur bom

Thingnes Bø viste til at han øynet muligheten til å gå i rygg på gruppen til Erlend Bjøntegaard.

– Jeg tenkte på å komme meg ut allerede før jeg hadde begynt å skyte, erkjente han.

I fjor slo Thingnes Bø til med åpningsseier på tilsvarende renn i Östersund. Da skjøt han feilfritt.

Lars Helge Birkeland var nest best av de norske skiskytterherrene. 30-åringen traff alt på de tre første skytingene, men fikk ett surt tilleggsminutt siste turen innom standplass. Det ga til slutt en 10.-plass.

Taklet tysker

Vetle Sjåstad Christiansen viste sterk skyteform med null bom, men fikk det etter hvert tøft i sporet og ble nummer elleve. På første skyting var han uoppmerksom og sendte tyske Kühn i bakken. Det er uklart om Christiansen blir straffet for dette i ettertid.

– Jeg får gå og si unnskyld, for man skal egentlig vike for dem som er lengst framme i løpet. Jeg vet ikke om det er gule eller oransje kort her, men det blir vel en advarsel, sa han til NRK.

Tarjei Bø havnet på 35.-plass med tre tilleggsminutter, mens Erlend Bjøntegaard hadde et bomskudd mer og ble nummer 38. Sindre Pettersen og Henrik L'Abée-Lund innledet verdenscupen med 44.- og 60.-plass.

Mennenes normaldistanse skulle egentlig gå onsdag, men tett tåke tvang arrangøren til å utsette rennet til torsdag.

Fredag står sprint på programmet i Pokljuka, mens det er jaktstart søndag.

(©NTB)