Norge nær skalp i innebandy-VM

Sveitserne gikk opp i føringen etter drøye sju minutter ved Joel Rüegger da de norske spillerne så ut til å miste konsentrasjonen et lite øyeblikk.

Utligningen kom åtte minutter senere da Sindre Bjerknes avsluttet et godt norsk angrep. Han fikk ballen på høyrekanten og med et langskudd limte han ballen i lengste kryss.

Sveits gikk igjen opp i føringen tidlig i tredje periode, men med snaue fire minutter igjen på klokka svarte de norske herrene igjen.

Keeper Markus Jelsnes reddet et skudd og kastet raskt opp til Ketil Kronberg, som kom alene med keeper. Superveteranen gjorde ingen feil, og med én hånd flikket han ballen mellom beina på keeperen.

38-åringen har spilt samtlige VM for Norge siden årtusenskiftet. Med sin 2-2-scoring sørget han for at spillet gikk til forlengning.

Der tok det bare 28 sekunder før avgjørelsen falt, og Sveits går til semifinale i Tsjekkia-VM.

