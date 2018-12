LSK-kaptein Frode Kippe forlenger

NTB Sport

Under den tradisjonelle julefrokosten på Åråsen torsdag ble nyheten om at 40-åringen ta en ny sesong presentert. Det var onsdag at sportssjef Simon Mesfin og Kippe skrev under den nye avtalen.

– Jeg er glad for at jeg fortsetter å spille fotball. Det har vært jobben min i over 20 år, og jeg trives utrolig godt med det. I en alder av snart 41 år, så vet jeg at jeg er privilegert som får lov til det, sier Kippe til lsk.no.

Kippe debuterte for LSK i 1997, og året etter ble han solgt til Liverpool. Etter det gikk veien til Stoke, før han var tilbake i Lillestrøm i 2002. Siden har han vært en fast brikke på Åråsen. Totalt står Kippe med 466 tellende kamper for kanarifuglene.

I september neste år vil han gå forbi Claus Reitmaier som klubbens eldste spiller. Reitmaier var 41 år og 222 dager da han spilte for romerikingene mot Molde i 2005.

Lillestrøm går på en ny sesong i øverste divisjon, og laget har aldri rykket ned siden opprykket i 1974. Den kommende sesongen blir klubbens 45. på toppnivå.

Laget måtte i år kjempe nok en gang om å unngå nedrykk. Plassen ble sikret med seier i siste serierunde.

(©NTB)