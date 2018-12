Wangberg valgte å bli i Tromsø

NTB Sport

Som bosmanspiller kunne trønderen gå til en ny klubb vederlagsfritt. Den bekymringen har ikke TIL lenger.

– Det er veldig godt å få det på plass. Jeg har fulgt meg veldig ønsket, både blant de i klubben, naboer og folk jeg har møtt på butikken. Det betyr mye at man er ønsket med videre, og jeg ser fram til å utvikle laget og meg selv, sier Wangberg til klubbens nettsider.

Midtstopperen har vært i Tromsø siden han forlot Brann i 2014. Han innrømmer at han fikk tilbud som var forlokkende.

– Det har vært konkret interesse fra andre klubber, og det har vært fristende også. Som spiller så ønsker man å utvikle seg selv, og da må man kanskje ta andre valg, men det stemte ikke for meg denne gangen. Å bli i TIL er ingen nedtur, for den reisen vi har startet på i TIL er spennende og jeg mener vi bare er i startgropa her, sier Wangberg.

Tidligere i høst måtte Tromsø på grunn av anstrengt økonomi sette arbeidet med kontraktssigneringer på vent.

– Vi er fortsatt i en vanskelig økonomisk situasjon hvor håndbrekket fortsatt er på, men gjennom veldig gode støttespillere har vi klart å få til en avtale. Vi setter stor pris på denne hjelpen som er med på å sørge for at vi skal få et veldig solid lag også neste sesong, sier daglig leder Kristian Høydal.

Wangberg står med 151 kamper og 15 mål for Tromsø.

