Stabæk tok første stikk, åpent før returkampen

Med 1-0-seieren har bærumsklubben det beste utgangspunktet foran returoppgjøret i Ålesund søndag.

– Jeg synes vi gjør en god kamp, og at vi gjør tingene vi skal både offensivt og defensivt. Vi vinner 1-0 og har noen skikkelig store store sjanser i tillegg. Vi skapte ikke mange sjanser, men de vi skapte var veldig store. Jeg er ålreit fornøyd med 1-0 som resultat, oppsummerte Stabæk-trener Henning Berg overfor NTB.

– Vi gjør det egentlig ganske bra i 90 minutter, men det glipper én gang eller to. Den ene gangen får de et vådeskudd som går i mål, og det er litt surt, men jeg synes vi gjør en god og kontrollert bortekamp mot et lag som nesten alltid scorer hjemme. Godkjent, lød dommen fra AaFK-kollega Lars Bohinen.

Han mener alt kan skje i returkampen søndag.

– Det er helt åpent. Vi må vinne på hjemmebane, og så har Stabæk en fordel av bortemålsregelen, men det blir en helt annen kamp i Ålesund, sa AaFK-sjefen.

Stabæk ledet an

Stabæk tok taktpinnen fra start på en frossen og vinterhard Nadderud-bane onsdag. Belønningen lot imidlertid vente på seg til nesten halvtimen var spilt. Da endte et innlegg fra Jeppe Moe hos Tobias Børkeeiet, og med sitt første mål for sesongen sendte 19-åringen hjemmelaget i ledelsen.

– Det var deilig å få den, sa målscoreren.

Ufortjent var det ikke, men Aalesund holdt på å slå tilbake umiddelbart da Pape Habib Gueye fikk stå helt umarkert foran Stabæk-keeper Marcus Sandberg etter et godt innlegg fra høyre. Avslutningen med hodet tok Sandberg seg av.

Stabæk-keeperen mistet avslutningsrunden i Eliteserien som følge av en skade, men var tilbake mellom stengene onsdag.

Ingen fest

Aalesund-trener Lars Bohinen, som tidligere har rykket opp i Eliteserien to ganger med Sandefjord, varslet på forhånd at laget hans som følge av de krevende baneforholdene ville framstå mer kyniske i spillestilen enn vanlig.

– Vi er ikke her for å spille festfotball. Festen må lages av Stabæk, sa AaFK-treneren til Eurosport Norge.

Fest ble det vel aldri på Nadderud, men hjemmelaget var så definitivt det beste laget. Ohi Omoijuanfo var uhyre nær å doble ledelsen da han skjøt i stolpen seks minutter før pause, og returen var Franck Boli et par skotupper unna å skli inn i tomt mål.

Annen omgang begynte med høyere intensitet enn den første, og Stabæk bidro til å sette tempo i kampen ved stadige raske igangsettinger. Omgangens første store sjanse fikk imidlertid Aalesund da Holmbert Fridjonssons skudd skiftet retning på skummelt vis. Stabæks forsvarssjef Vadim Demidov avverget baklengs med en strålende blokkering.

Nerver

Stabæk har mistet ledelsen 13 ganger i Eliteserien denne sesongen. Ikke rart hjemmepublikummet på Nadderud satt på nåler til tross for at mannskapet til Henning Berg hadde grepet på onsdagens oppgjør mesteparten av veien.

Hadde Eliteseriens toppscorer Franck Boli doblet til 2-0 etter 69 minutters spill ville trolig nervene roet seg betraktelig, men avslutningen fra elleve meter gikk over.

Nær 2-0 var også lagkamerat Jeppe Moe. Venstrebackens frisparkforsøk kvarteret før slutt smalt i stolpen. Også mot slutten hadde Stabæk flere sjanser, men mål ble det ikke.

Dermed tok Henning Berg første stikk i duellen mot sin tidligere Blackburn-lagkamerat Lars Bohinen. De to trenerprofilene spilte begge for den engelske mesterskapsserieklubben fra 1995 til 1997. Med til historien hører det også at Berg og Bohinen er født med én ukes mellomrom i september 1969.

I Bohinen-familien tok i tillegg Stabæk-spiller Emil første stikk mot pappa Lars.

