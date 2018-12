Tottenham-supporter beklager bananskall-kasting

NTB Sport

Averof Panteli, som kastet et bananskall mot Arsenal-spissen, snakker ut om episoden i et intervju med The Sun. Bananskallet ble kastet etter at gaboneren sendte Arsenal i føringen etter ti minutters spill.

Panteli sier han plukket opp bananskallet og kastet det på banen uten å tenke på at det kunne oppfattes rasistisk.

– Jeg er overhodet ikke rasist, jeg er en greskkypriot. Jeg sverger på mine barns liv, sier han til avisen og forteller at han ble rasende da Aubameyang jublet like foran der han sto.

– Han nikket og klappet mot oss. Uten å tenke plukket jeg opp bananskallet og kastet det mot banen. Jeg kastet det ikke på noen spillere, det landet på kanten av banen.

Mannen ble så hentet av politiet og ført ut av stadion. 57-åringen sier han vil si seg skyldig i å ha kastet bananskallet når saken kommer opp for retten 18. desember. Politiet har valgt å ikke sikte Panteli for rasisme, men Tottenham har valgt å utestenge mannen på livstid fra deres kamper.

– Jeg ringte Tottenham for å beklage, men de svarte med at de vill komme tilbake til meg med en utestengelse på livstid.

– Jeg beklager hvis jeg har støtt noen, spesielt Tottenham. Det var en dum ting å gjøre, men jeg mente ikke å støte noen. Jeg mente ingenting med det.

– Jeg tar avstand fra handlingen og angrer allerede, sier Panteli.

