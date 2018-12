Stolt fotballpresident mener oppførselen overfor Hegerberg var beklagelig

NTB Sport

– Det er klart vi er stolte av at Ada Hegerberg fikk gullballen. Det er kjempestort både for Ada og for norsk fotball, sier fotballpresidenten Terje Svendsen til NTB.

Ballon d'Or, ofte oversatt til Gullballen på norsk, regnes som den mest prestisjetunge individuelle prisen en fotballspiller kan vinne. Mandag ble den for første gang også delt ut til en kvinne.

Under mandagens prisutdeling i Paris sa 23-åringen at prisen er «et stort steg for kvinnefotballen».

– Men det er synd at man klarte å søle til utdelingen. Det synes jeg er beklagelig og det tar vi sterkt avstand fra, sier Svendsen.

Det var episoden under utdelingen med den franske verten, DJ-Solveig, som Svendsen trekker fram. Verten spurte den norske spilleren om hun kunne «twerke». Hegerberg sa umiddelbart nei til å utføre rumpedansen.

– Det gjelder jo ofte kvinnefotballen generelt at han blir utsatt for slike nedsettende ord og uttrykk. Det er rett og slett mangel på respekt og klanderverdig, sier Svendsen.

Hegerberg har i flere år bøttet inn mål for franske Lyon, men i godt over ett år har hun ikke spilt for Norge. Etter et mislykket EM i fjor sommer trakk hun seg fra videre landslagsspill.

