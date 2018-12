O'Sullivan ute med kneskade, VM-starten i fare

NTB Sport

Magdeburg-kapteinen fikk skaden i 28-29-tapet hjemme mot Göppingen sist torsdag.

– Sulli fløy hjem i dag. Han håper å få en avtale med en kirurg i Trondheim torsdag. I beste fall er han ute i tre måneder, men i verste fall blir det åtte, sa Magdeburg-trener Bennet Wiegert til Bild mandag.

Norges landslagstrener Christian Berge mener derimot at rehabiliteringstiden er betraktelig overdrevet, og sier til TV 2 at han håper bruke O'Sullivan under VM i januar.

– Ja, det har jeg helt klart. Så får vi se om det blir fra starten av eller om han trenger lenger tid, sier Berge.

O'Sullivan hadde slitt med kneproblemer i to uker før torsdagens bundesligakamp. Han måtte spille med bandasje.

Norges første kamp i VM er mot Tunisia 11. januar. Christian Berges menn skal også møte Saudi-Arabia, Østerrike, Chile og Danmark i gruppespillet. I 2017 tok det norske laget VM-sølv.

