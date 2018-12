Klaveness vil løse floken mellom gullballvinner Hegerberg og landslaget: – En lei situasjon

NTB Sport

Mandag ble stjernespissen fra Sunndalsøra kåret til verdens beste kvinnelige fotballspiller. Det var første gang at Gullballen ikke bare ble delt ut til en herrespiller.

Hegerberg har i flere år bøttet inn mål for franske Lyon, men i godt over ett år har hun ikke spilt for Norge. Etter et mislykket EM i fjor sommer trakk hun seg fra videre landslagsspill.

– Det er en lei situasjon at hun ikke spiller for landslaget, og generelt når gode spillere ikke spiller for Norge, sier Klaveness til TV 2.

Hegerberg listet opp en rekke ting hun var misfornøyd med da hun hoppet av landslaget.

– Vi har hatt en dialog hele veien, og det har ikke endret seg. I min nye jobb har jeg et profesjonelt blikk på det, og vi ønsker å løse opp i situasjonen på både kort og lang sikt. Det som er viktig for meg er å gjøre henne disponibel for landslagsspill og å ha en god dialog, sier Klaveness.

Fotballforbundets elitedirektør beskriver Hegerberg som en «ekstrem vinnerskalle» når hun får spørsmål om hvorfor Lyon-spissen er verdens beste fotballspiller. Klaveness legger at hun er stolt på Hegerbergs og norsk fotballs vegne etter mandagens Ballon d'Or-utdeling.

