Stolt Hegerberg takket familien etter historisk Gullballen-tildeling

NTB Sport

Hegerberg var blant 15 nominerte til den høythengende prisen. Etter å ha mottatt Gullballen takket hun kjæresten og familien.

– Takk til min forlovede, som er min største støtte. Takk også til familien min som også er her i dag. Takk for all støtten dere har gitt meg, sa den 23-årige prisvinneren i sin takketale.

Deretter rettet hun også en stor takk til både lagvenninner, støtteapparat og klubbledelsen i Lyon.

– Dette er fantastisk. Jeg har ikke ord, sa Sunndal-jenta.

Målmaskin

Hegerberg var tidligere i høst nominert til både UEFAs og FIFAs pris som årets kvinnelige fotballspiller for 2017/18-sesongen. Der nådde hun ikke opp. Mandag ble hun imidlertid kåret til verdens beste kvinnelige fotballspiller forrige sesong.

Prisvinneren avsluttet takketalen med å sende en hilsen til kommende kvinnelige fotballspillere:

– Jeg vil avslutte med noen ord til unge jenter rundt i hele verden. Vær så snill å tro på dere selv, sa Hegerberg, som fikk lagvenninnene i Lyon med seg opp på scenen.

Gullballen-vinneren har scoret på bestilling for Lyon etter overgangen til den franske storklubben i 2014. Forrige sesong var intet unntak. 53 mål ble fasiten. 15 av dem kom i mesterligaen, hvilket var rekord.

Totalt har 23-åringen scoret 120 mål på 95 kamper for sin nåværende klubb.

Hegerberg bidro sterkt til at Lyon tok sin tredje strake mesterligatriumf forrige sesong. Hjemme i Frankrike ble det også et oppskriftsmessig seriemesterskap.

Prestisjetungt

Ballon d'Or, ofte oversatt til Gullballen på norsk, regnes som den mest prestisjetunge individuelle prisen en fotballspiller kan vinne.

Før mandagens utdeling var Sunndal-jenta klar på at hun skulle nyte opplevelsen i Paris mandag.

– Dette er ganske utrolig. Jeg har vanskelig for å sette ord på det selv. Jeg skal bare nyte det. Dette oppstår ikke ofte i livet, sa hun til TV 2 på den røde løperen.

23-åringen kalte videre utdelingen av mandagens pris «et stort steg for kvinnefotballen».

– Det betyr veldig mye. Akkurat denne prisen her er veldig historisk. Det er første kvinnelige Ballon d'Or, og dette er et stort steg for kvinnefotballen. Jeg tror vi alle sammen føler at dette er stor, sa hun.

