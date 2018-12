Herrem hentes til EM-troppen, ikke aktuell mot Tsjekkia

NTB Sport

Det bekreftet keepertrener Mats Olsson etter mandagens formiddagstrening, ni timer før Norge skal spille mot Tsjekkia i sin andre gruppespillskamp.

Grunnen til at Herrem er hentet inn er fordi Mørk har slitt med kjenninger av en skade i låret. Noras tvillingsøster sto over mot Tyskland norsk (32-33-tap) i åpningskampen, men er innskrevet i troppen og skal være med mot Tsjekkia.

Det betyr at Herrem ikke er aktuell i mandagens kamp. 32-åringen trente ikke med resten av laget mandag formiddag.

Holder Mørk seg skadefri, er det lite sannsynlig at Herrem innlemmes i troppen. Det kan være at Herrem reiser hjem fra Frankrike allerede torsdag når mesterskapets annen fase starter.

Ble vraket

I Mørks fravær mot Tyskland scoret Sanna Solberg kun ett mål fra venstrekanten.

Herrem ble opprinnelig vraket før det som kan bli hennes 12. strake mesterskapet for Norge. Mørk og Sanna Solberg ble vurdert bedre enn Sola-spilleren.

Raskt comeback

Veteranvingen fødte en gutt i juli og returnerte til spill for klubblaget Sola kun seks uker etter fødselen.

– Alle valg er krevende, og dette var et av de tøffere. Rent faglig var vi enstemmig i trenerteamet. Vi mener Thea og Sanna er bedre forberedt og rustet til å gjøre jobben i mesterskapet. Camilla er på vei tilbake til gamle høyder og er kommet langt i forhold til at det er fire måneder siden hun fødte Theo. Det er en stor prestasjon, og hun er en fantastisk idrettsutøver og konkurransetype. Det er imponerende det hun har fått til, men det er et stykke igjen slik vi ser det, sa Hergeirsson til NTB under uttaket i starten av november.

Landslagssjefen uttalte allerede under uttaket at Herrem fikk en reserverolle og skulle hentes inn dersom en av de valgte venstrekantene skulle melde forfall.

Norges siste gruppespillskamp er mot Romania onsdag.

