Falla tilbake på Beitostølen – Nilsson står over

Falla sto over verdenscuprennene i Lillehammer sist helg på grunn av en forkjølelse. Hun innledet sesongen med fjerdeplass på den klassiske sprinten i Ruka helgen før.

28-åringens navn er på listen over uttatte løpere til rennene på Beitostølen 8. og 9. desember. Der står også Astrid Uhrenholdt Jacobsen, som sto over i Lillehammer med vondt i halsen.

Det skal gås 15 kilometer fri teknikk for kvinnene og 30 kilometer for herrene lørdag. Søndag er det stafetter, og der kan det tenkes at Falla får prøve seg som ankerkvinne for det norske laget.

Flere står over

Mandag meldte det svenske nyhetsbyrået TT at Stina Nilsson, Hanna Falk og Moa Lundgren har valgt å stå over i helgen.

– Vi fikk gode prestasjoner i Lillehammer og kjenner oss fornøyd med helgen. Flere løpere velger å stå over det kommende rennet for å få en roligere treningsuke på hjemmebane, sier landslagssjef Rikard Grip i en pressemelding.

Samme opplegg velger Johannes Høsflot Klæbo etter en skuffende helg på Lillehammer. Han skal trene og blir ikke å se i konkurranse før Davos-rennene senere i desember.

Heller ikke Petter Northug blir å se på Beitostølen. Veteranen har selv uttalt at han ikke har noe i verdenscupen å gjøre før jul, og han jakter stadig på godformen foran VM i februar.

Uttaket, kvinner:

Therese Johaug (Nansen), Ingvild Flugstad Østberg (Gjøvik), Kari Øyre Slind (Oppdal), Maiken Caspersen Falla (Gjerdrum), Astrid Uhrenholdt Jacobsen (Heming), Ragnhild Haga (Åsen), Kathrine Harsem (Varden Meråker), Silje Øyre Slind (Oppdal), Anne Kjersti Kalvå (Lundamo), Heidi Weng (BUL), Emilie Fleten (Gol), Hedda Østberg Amundsen (Asker), Julie Myhre (Byåsen), Anna Svendsen (Tromsø), Berit Mogstad (Strindheim), Tiril Udnes Weng (Nes), Marthe Mæhlum Johansen (Østre Toten).

Menn:

Martin Johnsrud Sundby (Røa), Simen Hegstad Krüger (Lyn), Sjur Røthe (Voss), Hans Christer Holund (Lyn), Didrik Tønseth (Byåsen), Emil Iversen (Varden Meråker), Finn Hågen Krogh (Tverrelvdalen), Vebjørn Turtveit (Voss), Gjøran Tefre (Førde), Jan Thomas Jensen (Hommelvik), Magne Haga (Åsen), Chris Jespersen (Strindheim), Harald Østberg Amundsen (Asker), Mathias Rundgreen (Byåsen), Daniel Stock (Vadsø), Henrik Dønnestad (Gulset), Simen Sveen (Ring).

