Tønseth spurtslo Røthe og vant minitouren

NTB Sport

De to lagkameratene fulgte hverandre tett gjennom hele løpet, og på oppløpet var Tønseth sterkest i staking i et voldsomt snøvær. Dermed tok han karrierens annen verdenscupseier.

Det var riktig nok første gang han opplevde å gå først over målstreken i et verdenscuprenn. Den forrige seieren, fra Davos i 2014, kom etter at den opprinnelige vinneren Martin Johnsrud Sundby ble strøket som følge av sin utestengelse.

– Det er fantastisk artig at det skulle lykkes så «gæli». Jeg visste at Sjur gikk på klister, mens jeg gikk på rubb-ski. Jo mer det snødde, jo bedre feste fikk jeg i forhold til ham, sa en stolt vinner til NRK

– Det ble gått jevnt hardt, og sporet vi hadde gått opp rakk å snø igjen før de bak oss kom. Så vi hadde god kontroll, forklarte han.

Sliten Røthe

Rollene var byttet fra lørdagens 15 kilometer i fristil. Da var det Røthe som tok sin andre verdenscupseier foran Tønseth.

– Jeg slet veldig underveis i dag. Gårsdagen kostet mer enn jeg hadde tenkt. Men jeg er utrolig godt fornøyd med innsatsen i helgen, sa Røthe.

Emil Iversen vant spurten om 3.-plassen i hovedfeltet foran svenske Calle Halfvarsson. Trønderen var 1.03,3 minutt bak vinneren Tønseth.

Kriget seg tilbake

Før jaktstarten var det klart at Røthe og Tønseth kom til å gå sammen fra starten, mens Emil Iversen startet 11,5 sekunder bak og ville forsøke å ta igjen de to lagkameratene raskt.

Han gjorde også et ærlig forsøk. Ved mellomtiden på 2,2 kilometer var Iversen i front av den norske trioen. Men så ble det stopp for trønderen som har innledet sesongen så sterkt.

Etter 3,3 kilometer hadde Iversen havnet 11 sekunder bak tetduoen Tønseth/Røthe.

Etter 5 kilometer var avstanden økt til 35 sekunder.

Ytterligere 800 meter senere var Iversen tatt igjen av hovedfeltet og lå 54 sekunder bak teten.

Men han skulle slå tilbake og sikre 3.-plassen på jaktstarten til slutt.

Krüger åtter

Det ble 8.-plass for Simen Hegstad Krüger, mens Hans Christer Holund ble nummer 13 og Johannes Høsflot Klæbo nummer 14.

Sindre Bjørnestad Skar ble nummer 22, mens Martin Johnsrud Sundby måtte ta til takke med 24.-plass.

