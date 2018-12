Svensk ishockeystjerne forlenger med seks år

NTB Sport

Kontrakten hans gikk ut i sommer og siden da har Nyland og NHL-laget vært i forhandlinger om en ny kontrakt.

22-åringen krevde i forhandlingene en årslønn på rundt 72 millioner svenske kroner, mens Toronto-laget la 59 millioner svenske kroner på bordet. Partene ble til slutt enige om en årslønn på rundt 62 millioner svenske kroner.

For at Nylander skulle få spille i NHL denne sesongen, måtte partene komme til enighet før klokka 23 lørdag kveld norsk tid. Like etter deadline kom bekreftelsen på signeringen.

Nylander har vært i NHL i to sesonger og har stått for til sammen 61 poeng.

