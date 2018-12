Steven Gerrards Rangers inntok tabelltoppen

NTB Sport

Rangers kom skjevt ut med et selvmål i det 27. minutt, men med to målgivende pasninger sørget James Tavernier for klubbens fjerde seier på rad.

Connor Goldson scoret det første, mens en offsideplassert Alfredo Morelos satte inn seiersmålet. Det var colombianerens niende seriemål for sesongen.

Etter 71 minutter spilt ble Scott Arfield utvist, men Rangers holdt stand og troner øverst på tabelltoppen, to poeng foran Kristoffer Ajers Celtic. De kan ta over serieledelsen i bortekampen mot Motherwell onsdag.

