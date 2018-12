Robben gir seg i Bayern München etter sesongen

NTB Sport

– Dette er mitt siste år i Bayern, det har vært ti fantastiske år, sier Robben.

Nederlenderen sprakk nyheten under et møte med supportere i Tegernsee, nær München. Det skriver den tyske avisen Algemeen Dagblad.

– Jeg tror det er det rette å gjøre, og at det rette øyeblikket å gjøre det kjent, sa Robben, som blir 35 år i januar.

Han forteller at han tok avgjørelsen for kun noen få uker siden.

– Det er et stort steg å ta. Det er ekstraordinært at jeg fortsatt kan spille på det øverste nivået i min alder, sier veteranen som ikke har lagt noen planer om hva han skal gjøre videre.

Robben har 143 mål og 101 målgivende pasninger på sine 305 kamper for Bayern.

Etter at han kom fra Real Madrid i 2009 har han blant annet scoret vinnermålet i mesterligafinalen i 2013 og vært med på å vinne den tyske serien sju ganger.

Robben er, i likhet med Franck Ribéry (35), inne i sitt siste kontraktsår. Klubbpresident Uli Hoeness sa søndag at det er muligheter for at duoen spiller sin siste sesong for klubben.

Hoeness varslet samtidig at de ikke skal ligge på latsiden i sommerens overgangsvindu.

– Det vil bli gjort endringer i noen posisjoner, vi vil være aggressive i transfer-perioden.

Selv om Robben begynner å dra på årene, er han fortsatt effektiv i Bayern-drakten. Forrige uke scoret han to av målene da Bayern knuste Benfica 5-1 i mesterligaen.

