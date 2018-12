Rangers tapte uten Zucca på isen

NTB Sport

I første periode var det Canadiens-spilleren Shea Weber som sto for underholdningen på hjemmebane i Montreal lørdag. Etter nesten fire minutter kom 33-åringen med den første nettkjenningen, før han like før pause satte nok et mål mot Rangers.

Hjemmelaget fortsatte å briljere i andre periode. Artturi Lehkonen satte to mål, nærmest på rappen, i starten av perioden. Rangers fikk til slutt kontroll og i 8. minutt fikk New York-laget sin første scoring, signert Jimmy Vesey. Amerikanerne jaktet videre i omgangen og satte sitt andre mål før periodens slutt, etter 14 minutter og mål av Ryan Strome.

I tredje periode ble nok et scoring til canadierne, som etter tiende minutt satte sitt femte mål i kampen, signert Tom Tatar.

Mats Zuccarello mistet nylig tre kamper på grunn av en lyskeskade, og har så stått over ytterligere fire, til tross for at han har friskmeldt seg.

Etter 27 spilte kamper ligger Rangers på en femteplass i Eastern Division, med 13 seire og 12 tap. I tillegg har de to poeng fra kamper som har gått videre til forlenging, men endt i tap for New York-laget.

