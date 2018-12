Kleven til MR-undersøkelse etter fall i Lysgårdsbakken

NTB Sport

Mandag skal Kleven til MR-undersøkelse. Svarene vil komme torsdag, står det i en pressemelding fra Norges Skiforbund. Hun blir fulgt opp av Olympiatoppens fysioterapeut Lars Haugvad.

Uhellet var ute under den første treningsomgangen i den store Lysgårdsbakken lørdag. 17-åringen fra Lier gikk over ende etter å ha landet langt oppe i bakken.

– Hun måtte overnatte på sykehuset i Lillehammer. Det er blitt foretatt en CT som viste at alt gikk bra med hodet, men hun klaget på smerter i sitt venstre kne, het det i en tekstmelding fra hoppernes presseansvarlig Steinar Bjerkmann.

Senere søndag ble det meldt at Kleven er ved godt mot og er takknemlig for all støtten hun har fått.

– Vi synes veldig synd på deg, Thea. Du kommer sterkere tilbake. Vi heier på deg, står det i en støtteerklæring fra lagvenninnene.

Også i januar i år falt Kleven stygt. Det skjedde under et norgescuprenn på Rena, og den gang pådro hun seg en kraftig hjernerystelse.

