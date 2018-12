EHF viker ikke i jubelkrangelen, oppgitte norske EM-spillere

NTB Sport

Flere norske spillere reagerte kraftig på at EHFs kampdelegater kom bort og ba de norske jentene dempe jubelen ved benken i Tyskland-kampen lørdag.

– Håndball er en følelsessport. Vi må få lov til å vise følelser både på banen og benken. Så dette synes jeg er helt tullete, men vi får bare forholde oss til reglene, sier Veronica Kristiansen til NTB.

EHF viker ikke etter reaksjonene fra den norske troppen. – Jeg ser ikke at dette er en ny «policy» på dette området, sier EHFs kommunikasjonssjef JJ Rowland til NTB.

– Alle fire lag (i gruppa) ble påminnet om reglene på det tekniske møtet før EM. EHFs kampdelegater fulgte opp som de skulle og etterfulgte retningslinjene som de skulle.

– Feiring av mål er fortsatt en viktig del av EM-kampene og mesterskapet, sier Rowland.

Rart

– Jeg synes det er rart at vi ikke kan reise oss og glede oss over et mål. Jeg føler at det hører med, og også en liten reaksjon på dommeravgjørelser, sier Kari Brattset til NTB.

Hun forsto ingenting da en av kampdelegatene prikket henne på skulderen i Tyskland-kampen og ba henne roe ned.

– Og jeg hadde ikke hørt noe om at dette var innskjerpet. Så det kom helt overraskende på meg.

– For vår del har det veldig mye å si at benken er med. Det gir oss mye energi, sier Brattset.

Norge møter Tsjekkia mandag. Der er det bare seier som gjelder etter det svært overraskende 32-33-tapet mot Tyskland lørdag.

(©NTB)