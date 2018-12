Coolen: – En av våre beste kamper

NTB Sport

– Jeg vil ikke snakke om jobben, men om kampen og den store prestasjonen guttene gjorde i dag. Jeg er veldig glad for at vi spilte en av våre beste kamper da vi trengte det, og at vi ga noe igjen til våre supportere som har støttet oss hele året, sa han.

Nederlenderen skrøt av rammen rundt den norske cupfinalen, som han inntil søndag bare hadde hørt snakk om.

– Det er noe av det beste jeg har sett, og jeg vil gi en stor applaus til supporterne for måten de støttet oss på.

Han skrøt også av spillerne.

– Vi kom under, men det var ingen tegn til panikk. Vi kontrollerte kampen, ikke bare i perioder, men hele tiden. Guttene har spilt veldig mange kamper de siste ukene, og de hadde bare to dagers hvile siden Celtic-kampen i europaligaen. Vi spurte oss om de kunne prestere igjen bare tre dager senere, og vi så at de kunne, sa han.

– Det var et godt valg å starte med nesten samme lag. Vi kontrollerte kampen og vant 4-1, hva mer kan man be om? Det føles veldig bra.

