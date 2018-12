Riiber i flytsonen etter ny kombinertseier

NTB Sport

Riiber avgjorde med et 100 meter langt svev i Lysgårsbakken i fellesstartøvelsen hvor man først gikk langrenn på Birkebeineren skistadion.

21-åringen fra Oslo hadde gjort et særdeles godt langrenn, og han ble dermed utpekt som favoritt foran hoppingen.

– Jeg har kommet inn i en god flyt og fortsetter fra Beito og Ruka med jevne fine prestasjoner som holder til seier i verdenscupen. Det er jeg veldig fornøyd med, sier Riiber til NTB.

Imponerende svev

Han var femte raskest i skisporet og hadde bare om lag tre meter å hoppe inn på lagkamerat Magnus Krog, som ledet etter langrennsdelen.

Med et svev på imponerende 100 meter i HS98-bakken til fem ganger 18 i stil tok Riiber en overlegen ledelse idet fire hoppere gjensto.

Nærmest Riiber havnet Eric Frenzel fra Tyskland etter et svev på 95 meter. Hans landsmann Fabian Riessle ble treer. De to tyskerne byttet plassering fra langrennsdelen.

Krog fikk det greit til i hoppbakken og plantet skiene på 87 meter. Det holdt til 6.-plass.

Nervepirrende

Fellesstart i verdenscup ble arrangert for første gang siden 2009. Dermed var det nytt for de fleste at langrennet ble gjennomført før hoppingen.

– Det var veldig nervepirrende å stå der oppe og se på de andre hoppe. Jeg fulgte jo litt med på listen og prøvde å gire meg opp etter hva slags lengder de andre hoppet, og hvordan ting utviklet seg litt. Så var det egentlig bare å gripe sjansen.

– Jeg satte et skikkelig nedslag. Jeg visste det var et viktig hopp og at det sto om seieren. Jeg følte jeg hadde en fin balanse i svevet, og da var det lett å komme godt over skiene og sette et ok nedslag.

Seiersmarginen ble på litt over åtte poeng. Det tilsvarer et halvt minutt i langrennet, så det ble en relativt klar seier til 21-åringen.

– En litt klarere seier enn fredag, men slik blir det når man snur resultatlisten, svarte Riiber.

