Johaug viste svenskene ryggen og vant igjen

NTB Sport

Johaug imponerte særlig i siste halvdel av løpet i fristil. Halvveis lå hun henholdsvis 1,9 og 2,2 sekunder foran svenskene Andersson og Charlotte Kalla, men hun økte differansen kraftig mot de neste mellomtidene.

Før løpet ble Kalla regnet som den største utfordreren til Johaug på 10-kilometeren, men det var overraskende nok en annen svenske som kom nærmest. I mål var Andersson 9,2 sekunder bak Johaug, mens Kalla endte 15,7 sekunder bak.

– Jeg fikk bruk for den mentale styrken i dag, for det var tøft uti løypa der. Det var utrolig godt å få en seier i skøyting også. Veldig, veldig moro, sa Johaug til NRK.

Spennende

Mens Johaug hadde startnummer 19 lørdag, gikk Kalla ut med et sent startnummer. Det ga henne fordelen av at hun hele veien kunne bli sekundert mot Johaugs tider. Og det var en svært spent Johaug som sto i målområdet og fulgte svenskens løp.

Først da Kalla tapte 5,7 sekunder til Johaug fra 7,2 til 8,3 kilometer ble det klart at det ville ende med norsk seier.

– Det var veldig nervepirrende. Jeg ventet ganske lenge i målområdet på at de andre skulle komme i mål. Vi må se opp for svenskene, sa Johaug.

Imponerte sjefen

Etter comebacket i verdenscupen har Johaug vunnet begge distanserennene. Forrige helg ble det seier på 10 kilometer klassisk i finske Ruka.

– Jeg er imponert over Therese. Hun starter tidlig og har press på seg, men holder helt til mål. Det er sterkt, sa landslagstrener Ole Morten Iversen til NTB.

Ingvild Flugstad Østberg ble slått med 34,8 sekunder og tok 4.-plassen på Lillehammer. Ragnhild Haga ble nummer seks og Heidi Weng nummer åtte.

– Jeg synes de tre gjorde veldig gode løp i dag. Og Tiril (Udnes Weng) på 23.-plass er kanskje den største overraskelse, mente Iversen.

Knapp Kalla-ledelse

Før søndagens avslutning i minitouren på Lillehammer ligger Kalla 2,5 sekund foran Johaug. Da skal det gås jaktstart over 10 kilometer i klassisk stil.

– Det kommer til å gå sammen i front. Så blir det den som klarer å sette inn et støt, som vinner. Det blir nok veldig jevnt, vurderer landslagstrener Iversen.

Fredag ble Johaug utslått i prologen i sprint, mens Kalla tok seg til semifinalen. Derfor ligger svensken litt foran i sammendraget etter to konkurranser.

(©NTB)