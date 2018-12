Gnabry fikset Bayern-seier

NTB Sport

Etter en svak start på sesongen sørget Gnabry for at storklubben var tilbake på vinnersporet. Tyskeren ga Bayern ledelsen etter 20 minutters spill på Weserstadion, men vertene utlignet da klokka var passert halvtimen.

Fem minutter etter pause scoret den tidligere Arsenal-spilleren sitt andre for dagen. Før lørdagens kamp lå Bayern på 5.-plass, ni poeng bak serieleder Borussia Dortmund. Etter kampen var avstanden like stor ettersom Dortmund vant 2-0 hjemme mot Freiburg.

Marco Reus og Paco Alcácer scoret for serielederne. Sistnevnte har kun startet to kamper, men satte lørdag inn sin tiende scoring på åtte kamper.

I det «norske» oppgjøret mellom Iver Fossums Hannover og Hertha Berlin med Rune Almenning Jarstein og Per Ciljan Skjelbred var det de to sistnevnte som gikk seirende ut av duellen. Jarstein holdt nullen, mens Jordan Torunarigha og Vedad Ibisevic sørget for Herthas 2-0-seier.

I de øvrige oppgjørene spilt lørdag vant Stuttgart 1-0 over Augsburg etter mål av Anastasios Donis, mens Hoffenheim spilte uavgjort 1-1 mot Schalke. Håvard Nordtveit spilte ikke grunnet en ankelskade.

(©NTB)