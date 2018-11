Riibers lille revansj etter fjerdeplassene i OL

NTB Sport

Seieren kom etter en svært dramatisk langrennsdel. Østerrikeren Franz-Josef Rehrl hadde et betydelig forsprang etter hoppdelen og så lenge ut til å ha grep om seieren, men på tampen av 5-kilometeren snek Riiber og Frenzel seg forbi.

Frenzel kom først inn på oppløpet, men Riiber viste enorm fart og var ett hundredels sekund foran den tyske veteranen.

– Det var et ekstra gir som kom der da jeg så at Rehrl stivnet. Og jeg hadde studert Frenzel på oppløp, så jeg visste hvordan jeg skulle ta ham, gliste Riiber overfor NRK.

Cowboy-renn

I fjor fikk Riiber ødelagt sin konkurranse i Lillehammer på grunn av et litt bingopreget renn under vanskelige forhold. Forholdene var om mulig enda dårligere fredag formiddag.

– Det var ikke særlig gøy å hoppe i dag, for å si det sånn. Men gøy å kunne toppe dette med en seier etter bare 82,5 meter i hoppbakken. Det var digg. I år ble det skikkelig "cowboy" i bakken, men det viser at jeg ikke er avhengig av å treffe maksimalt for gå kunne gå inn til en seier, sier Riiber til NTB.

– Du synes å tatt noen steg i riktig retning i langrennet?

– Jeg følte kanskje at toppnivået mitt var der i fjor også, men jeg er kanskje blitt mer stabil og har mer grunn solid form nå, sier Riiber.

Rehrl sikret tredjeplassen, mens Espen Bjørnstad gikk ifra verdenscupleder Mario Seidl og tok 4.-plassen.

Spenning

Riiber gikk ut som sjettemann etter hoppdelen, 47 sekunder etter ledende Rehrl. I tospann med tyske Frenzel spiste han raskt sekunder, og halvveis i løpet hadde det etablert seg en kvartett med Riiber, Frenzel, Seidl og Bjørnstad drøyt tjue sekunder bak østerrikeren i front.

Etter 3,3 kilometer var stillingen lik, men de fire utfordrerne hadde tatt inn ytterligere sekunder. Mot slutten var det bare Riiber og Frenzel som hadde krefter nok til å kjempe om seieren.

– Vi (Riiber og Frenzel) visste at det skulle bli vanskelig med Rehrl, men vi ble enige underveis om at vi skulle prøve, sa Riiber.

Han fikk ryggen på Frenzel inn mot oppløpet og gikk så vidt forbi ham på utsiden.

– Det var litt bedre gli i yttersporet under oppvarmingen, så da valgte jeg det. Det så ut til at det fungerte, forklarte vinneren.

God norsk dag

Norge fikk mange løpere inn blant de ti beste i fredagens konkurranse. Espen Andersen ble nummer seks, Jan Schmid nummer sju og Einar Lurås Oftebro nummer ni.

Bak dem fulgte Jørgen Graabak på 11.-plass, Magnus Krog på 14.-plass og Leif Torbjørn Næsvold på 21.-plass. Veteranen Magnus Moan ble nummer 33 etter å ha mislyktes helt i hoppbakken.

(©NTB)