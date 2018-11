NFF glad for at FIFA gir mer i VM-premier og klubbkompensasjon i kvinnefotballen

NTB Sport

Norge har sammen med de øvrige nordiske landene jobbet for å bedre de økonomiske vilkårene knyttet til neste års VM for kvinner i Frankrike. Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) har bestemt seg for å mer enn doble utbetalingene.

– Dette er både gledelig og på høy tid. Vi mener fortsatt det bør være rom for ytterligere økning, men dette er et godt skritt i riktig retning. FIFAs beslutning sier mye om kvinnefotballens økende attraktivitet og anerkjennelse. Den sier også mye om viktigheten av å jobbe sammen for å få til endringer internasjonalt. FIFAs økte økonomiske bidrag kommer både forbund, klubb og spiller til gode, sier Svendsen til fotball.no.

Norges Fotballforbund er sikret minst 10 millioner kroner for kvinnelandslagets VM-deltakelse. Beløpet vil øke betraktelig om Martin Sjögrens lag leverer resultater i sluttspillet. Blir det norsk VM-gull neste sommer, vil utbetalingen bli 38 millioner kroner.

Gjennom forhandlinger med spillerforeningen NISO er man blitt enige om at landslagsspillerne får 25 prosent av bonusutbetalingene fra FIFA. I snitt vil hver spiller få minst 100.000 kroner. Ved VM-triumf øker det til 350.000.

Også klubbene som sender spillere til mesterskapet, får større midler fra FIFA neste år.

