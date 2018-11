Grusom Europa-statistikk for Rosenborg

NTB Sport

Siden turneringens oppstart i 2009/10-sesongen har Rosenborg deltatt i gruppespillet fem ganger: I 2010/11, 2012/13, 2015/16, 2017/18 og 2018/19.

Statistikken viser at det i løpet av 29 kamper er blitt fire seirer, fire uavgjorte kamper og hele 21 tap for Norges mest meritterte fotballag. Felles for alle kampene er det at Rosenborg har sluppet inn mål. Dermed fortsetter RBKs jakt på et «rent bur» før høstens avsluttende gruppespillkamp borte mot tyske Leipzig.

I alt står Rosenborg med 23-59 i målforskjell i løpet av de 29 gruppekampene i europaligaen. I år er det blitt fem strake tap og 3-13 i målprotokollen.

Heller ikke offensivt har det vært mye å juble for i Europa-sammenheng denne høsten. Britiske BBC påpeker at Rosenborg har spilt to kamper mot Celtic i gruppespillet (begge 0-1-tap) uten å notere en eneste avslutning på mål.

I de suksessrike årene i mesterligaen på 1990- og 2000-tallet var bildet et ganske annet. Rosenborg deltok i elleve gruppespill, ett mellomspill (99/00) og en kvartfinale (96/97), i alt 74 kamper.

Av dem holdt RBK nullen i 12 kamper. 19 kamper ble vunnet, og den totale målforskjellen var 95-129 for laget som i mange år ble trent med stor suksess av Nils Arne Eggen.

(©NTB)