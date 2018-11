Værtrøbbel gir endring i mennenes verdenscupprogram i alpint

NTB Sport

Opprinnelig var det meningen at mennene skulle kjøre super-G fredag og utfor lørdag, men rekkefølgen på de to fartsrennene er blitt byttet slik at det blir utfor allerede fredag.

Det meldte FIS torsdag. Starttidene for rennene forblir uendret.

Det er gjennomført bare en treningsomgang i utforløypa. Både tirsdag og torsdag sørget været for at treningen ble avlyst, men onsdag ble den obligatoriske gjennomkjøringen avviklet, og da var flere nordmenn i tetsjiktet.

Aksel Lund Svindal hadde tredje beste tid, Kjetil Jansrud femte beste og Aleksander Aamodt Kilde 10. beste.

Etter de to fartsrennene avsluttes verdenscuphelgen i Colorado med storslalåm søndag.

(©NTB)