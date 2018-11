United forlenget kontrakten med De Gea

NTB Sport

Dermed unngår Premier League-klubben å miste sisteskansen i det kommende overgangsvinduet i januar.

De Gea har vært i United siden sommeren 2011 og har utviklet seg til å bli blant verdens aller beste målvakter. Ettersom kontrakten hans i utgangspunktet hadde utløp kommende sommer, har det vært mange spekulasjoner rundt ham denne sesongen.

Kontraktsforlengelsen på ett år gir United ro i neste overgangsvindu, men kan samtidig ses som et dårlig tegn for United-fansen. Det betyr nemlig at klubben ikke har klart å bli enig med den spanske stjernekeeperen om en langtidskontrakt.

(©NTB)