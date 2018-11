Fotballspillere fikk hjertelidelser etter å ha fått «uidentifiserte substanser»

NTB Sport

Fotballspillernes internasjonale fagforening (FIFPro) hevder at flere kypriotiske toppklubber har gitt sine spillere «uidentifiserte substanser» for å hjelpe til med rehabilitering, melder BBC torsdag.

– På grunn av bekymringer for at det er en sammenheng mellom de uidentifiserte stoffene og den alvorlige hjertesituasjonen til de tre spillerne, ber FIFPro om at fotballmyndighetene hjelper til med å identifisere hva som ble gitt dem, og med å fastslå om deres lagkamerater er i fare, heter det i en uttalelse fra foreningen.

De ønsker at det kypriotiske fotballforbundet og Det europeiske fotballforbundet (UEFA) går sammen for å undersøke saken.

Fagforeningen opplyser at minst fire toppklubber på Kypros skal ha gitt de nevnte substansene til sine spillere. Noen skal ha fått det intravenøst. Tre spillere er så langt diagnostisert med hjerteproblemer.

Enkelte av spillerne som var i toppklubbene som skal ha bedrevet den omdiskuterte praksisen, spiller ikke lenger på Kypros.

