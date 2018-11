Europaligadrømmen lever for FCK tross tap

NTB Sport

Samtidig vant nemlig gruppejumbo Bordeaux 2-0 over Slavia Sofia, og dermed skiller bare to poeng opp til den tsjekkiske klubben før siste runde.

For at FCK skal få bli med i cupspillet på nyåret, må laget slå Bordeaux hjemme i Parken om to uker og Slavia Sofia tapte for gruppevinner Zenit.

– Vi er fortsatt i live, og vi må gjøre jobben vår og slå Bordeaux i siste runde, men det blir vanskelig nå, sa Solbakken etter torsdagens kamp.

Et unødvendig balltap etter en time kostet FC København poeng i St. Petersburg. Kontringen endte hos Róbert Mak, som skjøt via FCK-forsvarer Andreas Bjelland i mål til det som ble kampens eneste scoring.

– Det ble like tett som i hjemmekampen mot Zenit, bare med enda færre sjanser. De scoret på en kontring, og vi var ikke gode nok til å skape mer enn vi gjorde, sa Solbakken.

– Vi må bare se i øynene at vi ikke har kvalitet til å skape mer på bortebane mot topplaget i russisk eliteserie.

Med fire poengs forsprang til Slavia er den russiske klubben gruppevinner før siste runde, men ellers er alt åpent. Tre poeng skiller mellom 2.- og 4.-plass, og selv Bordeaux kan gå videre. Da må laget vinne i København samtidig som Slavia taper.

Nicolas De Preville og Jules Koundé scoret målene da Bordeaux tok sin første seier i gruppespillet.

