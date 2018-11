Arsenal-kampen spilles i Kiev

NTB Sport

Den ukrainske klubben gikk ut onsdag og sa at de ikke kunne garantere at kampen ville bli spilt i Kiev på grunn av manglende klareringer rundt arenaen, men torsdag var all usikkerhet ryddet av veien.

Dermed ble det som Det europeiske fotballforbundet (UEFA) meldte tirsdag.

UEFA flyttet da kampen fra Poltava til Kiev etter at Ukraina hadde erklært unntakstilstand i deler av landet som følge av den pågående konflikten med Russland.

Supportere med billetter til den opprinnelige arenaen i Poltava får reserverte plasser i Kiev.

Søndag skjøt russisk kystvakt mot tre ukrainske fartøyer i Kertsjstredet ved den annekterte Krim-halvøya. Fartøyene og mannskapet på totalt 24 mennesker ble tatt i arrest, og tirsdag ble tolv ukrainere varetektsfengslet.

Det er ikke innført unntakstilstand verken i Poltava eller Kiev, men kampen flyttes likevel til den ukrainske hovedstaden av sikkerhetsmessige årsaker.

(©NTB)